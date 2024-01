Vláda vstoupí do řízení u ÚS o zrušení přísnějších podmínek předčasných důchodů

Vláda vstoupí do řízení u Ústavního soudu (ÚS), ve kterém hnutí ANO navrhuje zrušení přísnějších podmínek pro předčasné důchody. Bude usilovat o to, aby soud návrh opozičních poslanců zamítl, řekl novinářům po jednání kabinetu ministr pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty).

Napadený předpis zpomaluje valorizace a zpřísňuje předčasné penze. Cílem je zbrzdit zadlužování a růst výdajů. Zákon zkracuje možnost jít do penze dřív z pěti na tři roky, zvyšuje krácení předčasného důchodu, stanovuje podmínku 40 let placení odvodů a ruší valorizaci zásluhové části do řádného důchodového věku.

Hnutí ANO vadí, že v legislativním procesu vypadlo klíčové přechodné období dlouhé 13 měsíců. "Došlo k okamžité změně podmínek pro odchod do předčasného důchodu bez stanovení adekvátního přechodného období," uvedlo. ANO tvrdí, že vznikla zásadní nerovnost mezi lidmi narozenými do 30. září a od 1. října, kteří po účinnosti novely náhle ztratili nárok, ačkoliv předtím podmínky před tímto datem splnili.