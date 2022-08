Vláda vyhlásí předcházení stavu nouze v teplárenství

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásí takzvané předcházení stavu nouze v teplárenství. Platit bude od pondělí 5. září. Po jednání vlády to oznámil premiér Petr Fiala (ODS). Umožní teplárnám topit za využití jiných paliv, než je zemní plyn, třeba uhlím nebo lehkými topnými oleji. Ty by za normálních okolností nesplňovaly emisní limity. Vláda tak chce snížit množství spotřebovaného plynu a předcházet tomu, že by ho byl nedostatek. „Tato paliva nesplňují aktuální emisní standardy, ale dostatek plynu a elektřiny je nyní prioritou. Opatření má také podstatný význam pro naše úspory plynu, kterého není v Evropě kvůli ruské politice nazbyt,“ uvedl premiér. Podle ministra průmyslu Jozefa Síkely (za STAN) vyhlášení předcházení stavu nouze neznamená, že by se musela snižovat teplota v administrativních a dalších budovách.

Síkela po jednání vlády také informoval, že chce zavést program kompenzací pro firmy ze zpracovatelského průmyslu. Náklady odhaduje na 25 až 28 miliard korun. První návrh pomoci chce vládě předložit v září. Náhrady si budou moci podle Síkely nárokovat podniky, které prokážou provozní ztrátu kvůli vysokým cenám energií. "Budeme kompenzovat až 30 procent způsobilých nákladů u normálních firem, až do 50 procent u energeticky náročných a do 70 procent způsobilých nákladů u zvláště energeticky náročných provozů," uvedl Síkela. Zavést pomoc umožňuje dočasný krizový rámec, který Evropská komise představila na konci března. Síkela uvedl, že maximální výše podpory bude podle něj dva miliony eur (asi 49,1 mil. Kč).