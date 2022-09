Vláda zatím nepočítá s růstem platových tarifů od ledna, na platy dá ale víc

Vláda zatím nepočítá s tím, že by od ledna zvýšila platové tarify zaměstnancům veřejné a státní služby. Základ výdělku se chystá zvednout o deset procent jen policistům, hasičům či vojákům. Ostatním profesím se má suma na platy navýšit o čtyři procenta, peníze mají ale putovat jen do odměn. Novinářům to po jednání s odborovými předáky řekl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS). Odboráři s tím nesouhlasí. Žádají aspoň část prostředků do tarifů.

"Jsme nespokojeni. Situace není dobrá. Vláda trestá zaměstnance. Výsledek může být až katastrofální. Nejedná se o garanci v tarifech, ale jen o odměny," řekl po jednání šéf Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Odbory požadovaly kvůli inflaci přidání už pro letošek. Prosadili navýšení tarifů od září jen pro pracovníky, jimž se letos v lednu plat nezvedl. Pro všechny profese žádali předáci od ledna stejný růst tarifů jako pro bezpečnostní sbory. Školský svaz chtěl navýšení sumy na výdělky učitelů a nepedagogů celkem o 15 procent.

Vystoupení Stanjury a Středuly před novináři skončilo slovní potyčkou. Na přístupu k odměňování se neshodli. Odborář označil odměny za "ksichtovné", které vedoucí uděluje podle oblíbenosti zaměstnanců. Podle šéfa stání pokladny tak odboráři říkají, že nadřízení nejsou schopni posoudit výkon zaměstnanců a ohodnotit ty nejlepší. Podle Středuly je ministr nezkušený a odbory na rozdíl od něj posuzují odměňování už několik desítek let. "Každý krok, který uděláme směrem k odborům, je vyhodnocen jako nedostatečný," posteskl si pak Stanjura.