Vláda znovu projedná vznik panevropského penzijního produktu

Vláda v pátek znovu projedná návrh zákona o vzniku panevropského osobního penzijního produktu. Ten by měl být další daňově podporovanou alternativou spoření na důchod. Vyžaduje to směrnice EU. Vyplývá to z materiálu zveřejněného na vládních internetových stránkách. Cílem je podle materiálu zavést dlouhodobý finanční produkt, který bude výhodný zejména pro občany EU, kteří pracují ve více členských státech unie, a vytvořit tak základy pro trh dobrovolných penzijních úspor spravovaných v celoevropském měřítku. Vláda návrh schválila již letos v lednu. Poslanecká sněmovna jej ale nestačila do říjnových voleb schválit a tak je musí kabinet znovu předložit nové Sněmovně.