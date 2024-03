Vláda znovu projedná zákon o lobbování, rozhodnutí už dvakrát odložila

Ministři se dnes znovu pokusí dohodnout na podobě zákona o lobbování. Od začátku roku už dvakrát projednávání normy odložili. Neshodli se totiž na tom, na koho by se nová pravidla měla vztahovat. Nový zákon o lobbingu má stanovit transparentní pravidla pro lobbování a omezit hrozby korupce, střetu zájmů nebo klientelismu. Přijetí regulace do poloviny roku 2025 je podmínkou pro vyplacení peněz z Národního plánu obnovy. Kabinet naposledy odložil projednávání před dvěma týdny. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) chtěla vláda zákon nejprve detailně projednat, mimo jiné s tripartitou. Piráti chtějí do předpisu doplnit mimo jiné kontakty prezidenta a asistentů poslanců a senátorů. Kabinet projedná i prodloužení pravidel pro nouzové ubytování válečných uprchlíků z Ukrajiny o další rok. Na programu schůze má také posouzení dvou poslaneckých předloh. Noví živnostníci by první dva roky nemuseli platit zálohy na sociální pojištění. Pojistné by odvedli až při každoročním zúčtování. Podnikatelům v kryptoprůmyslu by se mohlo usnadnit zřizování bankovních účtů.