Vláda zpřísňuje protiepidemická opatření. Respirátory budou povinné ve všech vnitřních prostorech

Nosit respirátory bude od pondělí povinné ve všech vnitřních prostorech - a to včetně pracovišť. Rozhodla o tom vláda. Kabinet se shodl také na tom, že testy na koronavirus už pojišťovny od listopadu nebudou hradit. Výjimku budou mít mladiství do 18 let, lidé se zahájeným očkováním nebo ti, kteří ze zdravotních důvodů vakcínu dostat nemůžou. U PCR testů se také zkrátí platnost ze 7 dnů na 3 a u antigenních testů ze tří dnů na jeden. A zpřísní se i kontroly dokladů o bezinfekčnosti - restauratéři je budou muset od listopadu kontrolovat u všech hostů.