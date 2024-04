Vláda zváží odškodnění lidí donucených k emigraci či těch s dlouhodobým dohledem

Vláda v příštích měsících zváží možnosti odškodnění pro lidi donucené minulým režimem k emigraci a pro ty, kteří podléhali takzvanému dlouhodobému dohledu. Na druhé straně posoudí krácení důchodů širšímu okruhu prominentů komunistického režimu, než říká dosavadní norma. Po zasedání kabinetu to novinářům řekl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Od příštího roku by pak měl u úřadu vlády začít fungovat fond na pomoc osobám a příbuzným postižených minulým režimem pro případ nestandardních situací, se kterými jim neumí stát pomoct běžnými cestami. Od roku 2026 by fond měl přejít do správy Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR). Ten by měl nově dostat také kompetenci sám podávat žádost o uznání účastníka odboje a odporu proti komunismu, na jejímž základě jsou případy posuzovány.

Kabinet tak podle Jurečky chce pokračovat v narovnávání křivd v oblasti důchodů někdejších disidentů a dalších osob postižených komunistickým režimem. Zjednodušení procesu uznávání účastníka třetího odboje by měl ÚSTR připravit do 31. května. Do konce srpna má ministerstvo práce a sociálních věcí posoudit, jak funguje vymezení okruhu komunistických funkcionářů, kterým má být pokrácen důchod, a zda by bylo možné jeho další rozšíření.