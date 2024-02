Vládní i opoziční politici se shodli na systému kaucí na dovoz z Ukrajiny

Vládní i opoziční politici společně s Agrární komorou se shodují v zavedení cel v podobě vratných kaucí na zemědělskou produkci dováženou z Ukrajiny do EU. Kauce by se dovozcům vracela, pokud by obilí mířilo z EU na třetí trhy. Podle Agrární komory by to mohlo vyřešit problém s tím, že dovozy zemědělských komodit z Ukrajiny snižují konkurenceschopnost českých zemědělců.

O nové podobě dohody o přístupu ukrajinského obilí na evropský trh bude EU jednat před polovinou roku. Podle Agrární komory je třeba vyřešit problém s tím, že ukrajinské obilí nemíří na export, ale končí na unijním trhu. Vzhledem k tomu, že ukrajinští producenti nemusí plnit evropské ekologické standardy, jsou vůči nim místní zemědělci znevýhodněni.