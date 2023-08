Vládní partneři ODS kritizují schůzku ministr Blažka s lobbistou Nejedlým

Koaliční partneři občanských demokratů považují setkání ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) s lobbistou Martinem Nejedlým za nevhodné, podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše byla schůzka dokonce "za hranicí vkusu". Chtějí proto věc projednat na příštím jednání předsedů vládních stran. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) považuje účast ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) na narozeninách poradce bývalého prezidenta Miloše Zemana za krajně nevhodnou.

Blažek ve středu strávil s Nejedlým pět hodin v pražské restauraci na Žižkově. O setkání informoval server Seznam Zprávy, jehož reportéři s Blažkem u restaurace mluvili. Ministr popsal setkání jako náhodné. Uvedl, že nešlo o žádnou konspiraci, ale v podniku se schovával kvůli vydatné bouřce, která hlavní město zasáhla. O okolnostech a obsahu setkání Blažek informoval premiéra a předsedu ODS Petra Fialu. Mluvčí kabinetu Václav Smolka ČTK sdělil, že předseda vlády nepovažuje tento typ setkání za vhodný, bez ohledu na to, že k němu došlo náhodně, a v tomto duchu o záležitosti s ministrem mluvil.

Nejedlý odmítl, že by od Blažka chtěl informace související s jeho ministerskou funkcí. "Připadá vám, že bych já dneska po 40 letech, co znám Pavla a chodili jsme spolu hrávat volejbal, teď něco chtěl řešit? Že bych byl takový idiot, že bych to dělal takto?" uvedl.