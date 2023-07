Vládní strany i přes odpor opozice prosadily ve sněmovně úpravy ve valorizaci penzí

Pravidla předčasných důchodů budou zřejmě přísnější a řádné lednové valorizace penzí čeká zpomalení. Schválili to poslanci. O sporné novele hlasovali nakonec v pevně daný čas, ve středu ve 12 hodin a 30 minut. To vyvolalo odpor opozice, která předlohu dlouhodobě blokuje. Opozice chtěla prosadit zamítnutí předlohy, její vrácení k opětovnému projednání do druhého čtení. Neprosadila ani pozměňovací návrhy. Lednového navýšení by se úprava penzí ještě dotknout neměla. Novela počítá také s tím, že by do předčasné penze bylo možné odejít nejdřív tři roky před řádným důchodovým věkem. Víc se má také krátit pobíraná částka. Předlohu teď dostane Senát. Změny navrhované vládou jsou podle předkladatelů nutné pro dlouhodobou udržitelnost důchodového systému a pro snižování zadlužení. Mají také zabránit opakování situace s vlnou odchodů do předčasného důchodu z loňského roku. Opoziční poslanci naopak mluvili o šetření na penzistech, nebo dokonce o jejich okrádání či ožebračování. Schvalování sporné novely trvalo v podstatě tři jednací dny.

Sněmovna nerozšířila okruh prominentů někdejšího komunistického režimu, kterým se příští rok sníží důchody. Odmítla pozměňovací návrh Jiřího Maška (ANO) k vládní penzijní novele, podle kterého se mělo krácení týkat také představitelů tehdejší Československé strany lidové a Československé strany socialistické. Československá strana lidová, tedy předchůdkyně současné KDU-ČSL, a Československá strana socialistická tvořily za socialismu spolu komunistickou stranou a dalšími organizacemi Národní frontu.