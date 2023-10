Vlak na Strakonicku při jízdě do depa usmrtil dva železničáře a dva zranil

Vlak srazil u Bělčic na Strakonicku čtyři pracovníky Správy železnic. Dva z nich zemřeli a dva jsou těžce zraněni. Muži na místě pracovali a srazil je vlak, který mířil do depa. ČTK to řekl mluvčí Správy železnic Pavel Tesař. Ve vlaku nikdo necestoval. Stav dvou zraněných mužů je podle záchranné služby vážný, vrtulníky je transportovaly do nemocnic v Plzni a v Českých Budějovicích. Tragickou událost vyšetřuje Drážní inspekce.