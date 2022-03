Vlaky a autobusy dopravily do Česka tisíce uprchlíků, zvláštní spoje budou jezdit dál

Vlaky a autobusy už do Česka přicestovaly tisíce uprchlíků z Ukrajiny. Část z nich dopravci přivezli speciálními humanitárními vlaky, další pak na svých pravidelných linkách z Polska a Slovenska. Na těchto linkách přitom v posledních dnech několikanásobně vzrostla obsazenost. Vyplývá to z informací dopravců pro ČTK. Speciální vlaky budou k ukrajinským hranicím dopravci vysílat i v následujících dnech, zavedly k tomu denní linky. České dráhy zatím jako humanitární vlak vypravily šest spojů, další budou následovat v příštích dnech. Pro humanitární evakuační vlaky celkově vyčlenily téměř 50 osobních vozů. Přes 20 z nich nyní využívají polské železnice pro evakuaci uprchlíků z polské Přemyšle do polského vnitrozemí. Dalších 20 vozů jezdí mezi Českem a ukrajinským Čopem a zbývající jsou v záloze. ČD nyní podle mluvčího Petra Šťáhlavského mezi Českem a Čopem jezdí kyvadlově vždy jednou denně. "Od začátku provozu přepravily ohromné množství humanitární pomoci přímo na území Ukrajiny a z Čopu do ČR přepravily více než 1500 osob a také přibližně 40 psů a 30 koček," uvedl Šťáhlavský. Humanitární vlakový most připravil také RegioJet ve spolupráci s nákladními dopravci. Vlaky jezdí od úterka denně přes noc mezi Prahou a Ukrajinou. Volné kapacity pro humanitární pomoc na Ukrajinu nabídli i další autobusoví a kamionoví dopravci.