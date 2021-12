Vlaky bez strojvedoucího vyjedou na severu Čech asi za 2 roky

Na železnici v Česku ve středu poprvé vyjel autonomní vlak. Stalo se to v rámci prezentace jízdy po digitální železnici na Švestkové dráze v Libčevsi na Lounsku. Do běžného provozu budou vlaky bez strojvedoucího nasazeny zřejmě za dva až tři roky. Předtím je nutné změnit legislativu. Novinářům to řekl Zdeněk Chrdle, ředitel společnosti AŽD, která investovala do vývoje autonomních vlaků zhruba sto milionů korun. Vlak nikdo neřídil, pohyboval se sám na základě programu. Bez zásahu strojvedoucího železniční vozidlo při jízdě reagovalo například na přítomnost osoby na trati nebo na automobil na přejezdu.