Vlastivědné muzeum v Šumperku vytvořilo virtuální galerii 3D modelů exponátů

Několik stovek 3D exponátů čítá virtuální depozitář Vlastivědného muzea v Šumperku. Galerii trojrozměrných modelů postupně buduje několik let. Výrazně ji rozšířilo v době pandemie koronaviru a uzavřených muzeí, aby své sbírky aspoň na dálku zpřístupnilo veřejnosti i zájemcům z řad badatelů. Digitální modely muzeum publikuje na internetových stránkách. ČTK to sdělila ředitelka Vlastivědného muzea v Šumperku Marie Gronychová. "Před asi šesti lety bylo naše muzeum jedno z prvních v České republice, které se do takového projektu pustilo. Na konferencích jsme naše 3D exponáty ukazovali ostatním. Sbírku stále rozšiřujeme a každým rokem přidáváme nové kousky. To, že přijde covid, jsme samozřejmě netušili, ale lze říct, že jsme před ostatními kolegy měli na začátku pandemie drobný náskok," uvedla Gronychová. Některé předměty jsou zpracované 3D technikou, jiné si návštěvníci mohou prohlédnout pomocí 360stupňové rotace.