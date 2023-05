Vlčnovem projela Jízda králů v čele s třináctiletým Filipem Šobáněm

Oblečen do ženského naškrobeného kroje a s růží v ústech na důkaz mlčenlivosti se v neděli vydal na koni do ulic Vlčnova na Uherskohradišťsku třináctiletý Filip Šobáň. Na cestě vesnicí ho při Jízdě králů doprovázela družina mladíků, průvod sledovaly stovky návštěvníků, kteří lemovali ulice obce. Rodina Šobáňova má s touto tradicí dlouholeté zkušenosti - králem byli už dva starší Filipovi bratři i jeho tatínek. Slavnostní jízdě předcházela ranní mše. Poté královská družina i s králem jela na obecní úřad, kde starosta jízdu symbolicky povolil. A kolem poledne se vlčnovský král vydal na vyzdobeném koni se svým doprovodem do ulic Vlčnova. Oslavami žil celý Vlčnov, do pestrobarevných krojů se oblékla nejen královská družina, rodina krále, ale i řada sousedů.

Jízda králů byla v roce 2011 zapsána na seznam světového nehmotného kulturního dědictví UNESCO. Vlčnovská jízda je nejznámější, další se konají v Kunovicích a Hluku na Uherskohradišťsku a ve Skoronicích na Hodonínsku. Jediná vlčnovská se, pokud to okolnosti dovolují, jezdí každoročně. Od roku 1909 obec zažila 96 králů.