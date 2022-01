Vlna nových případů způsobená omikronem dorazí příští týden, v Praze už je

Vlna epidemie omikronu bude vrcholit příští a další týden, na konci ledna už bude zřetelný pokles. Do nemocnic pak může přibývat za pět až deset dní podle různých scénářů 500 až 900 covid pozitivních lidí denně. V rozhovoru s ČTK to dnes řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek. Za čtvrtek přibylo do statistik 11.675 pozitivně testovaných denně, z nich přes 3000 bylo v Praze. Nárůst počtu případů v metropoli tak zřejmě už příští týden dosáhne maxima.

Podle Duška je již nepochybné, že omikron tvoří v celé republice více než polovinu nových případů, v Praze ještě víc. Očekává ale ještě další nárůst počtu pozitivních testů, podle některých scénářů až 50.000 za den, což by byl téměř dvojnásobek dosavadního maxima z konce listopadu.