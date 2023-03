Vnitro chystá změnu rodných listů pro děti stejnopohlavních párů

Dětem stejnopohlavních párů by matriky měly vydávat nový vzor rodného listu, ve kterém budou termíny "otec" a "matka" nahrazeny identickými kolonkami s názvem "rodič". Počítá s tím návrh vyhlášky, který ministerstvo vnitra počátkem února odeslalo do připomínkového řízení. Dosud byli rodiče stejného pohlaví zapisováni v rodném listu do poznámky či jen do jedné z rubrik.

"Úprava by měla mít pozitivní dopad na rovné zacházení s rodiči stejného pohlaví, což by sekundárně zlepšilo i postavení dětí těchto rodičů. Navrhovanými změnami dojde k nápravě stávajícího stavu, kdy aktuální právní úprava neumožňuje plnohodnotný zápis těchto rodičů do matričních knih, rodných listů a příslušných matričních tiskopisů," uvádí vnitro v důvodové zprávě k materiálu.

Matriky se s podobnými situacemi setkávají zejména v případě, kdy se dítě stejnopohlavního páru narodilo v zahraničí, aspoň jeden z rodičů je občanem ČR a rodičovství obou bylo pro Česko uznáno. Ojediněle se také úřady setkávají s případy, kdy jeden z rodičů dítěte změnil pohlaví. Dosud se situace na žádost opět řešila poznámkou v rodném listu, podle návrhu by měl být žadateli vydán rodný list podle nového vzoru. Proti návrhu ministerstva se vymezila organizace Aliance pro rodinu.