Vnitro navrhuje nadále nevydávat víza a pobyty Rusům a Bělorusům

Ministerstvo vnitra chce, aby Česko i po skončení nouzového stavu nevydávalo víza a povolení k pobytu pro Rusy a Bělorusy. Navrhuje proto, aby kabinet mohl omezit vstup a pobyt cizinců nařízením. Návrh, který zveřejnilo na webu vlády, zaslalo na konci dubna do připomínkového řízení. Podle vnitra bude opatření zejména vyvíjet tlak na Rusko a Bělorusko a může napomoci k ukončení války. Česko na počátku března vyhlásilo kvůli migrační vlně uprchlíků před ruskou invazí na Ukrajinu nouzový stav. Na konci měsíce přijalo krizové opatření, podle kterého zastupitelské úřady nepřijímají žádosti o vízum a povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu od Rusů a Bělorusů. Výjimku ze zákazu mají rodinní příslušníci občanů ČR a Evropské unie žijící v Česku či lidé pronásledovaní totalitními režimy Ruska a Běloruska. Opatření je platné do konce nouzového stavu, tedy do 31. května. Ministerstvo nyní navrhuje zakotvit opatření do zvláštních zákonů přijatých kvůli ruské invazi a následné migrační vlně. Opatření se podle něj osvědčilo, ale vyžaduje delší dobu trvání.