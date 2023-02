Vobořil: Je třeba změna trestního zákoníku v oblasti konopí

Změna trestního zákoníku v oblasti konopí nebo psychedelik je podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila (ODS) potřebná. Tresty za pěstování pro svou potřebu podle něj často neodpovídají škodlivosti této činnosti a jsou neúměrně přísné ve srovnání s jinými trestnými činy. Novinářům to řekl na dnešní tiskové konferenci k setkání odborníků na téma Konopí a psychedelika. Na setkání zazněly i příběhy lidí, kteří dostali například za výrobu konopné masti nebo rituály s nápojem ayahuasca přísné tresty.

"Přehnané trestání je zbytečné, kontraproduktivní a drahé," uvedl k tomu Viktor Mravčík, vědecký poradce protidrogového koordinátora a bývalý šéf Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti. Z hlediska veřejného zdraví podle něj přístup justice neodpovídá škodlivosti jednání. Přísný postih drogových deliktů podle Vobořila nevedl ke zmenšení trhu s nelegálními drogami. Od konce 90. let se podle něj naopak zvětšil až trojnásobně.

Rozhodování soudů navíc není jednotné, liší se také v regionech. Jako případ pořadatelé kulatého stolu uvedli příběh ženy z Nymburska odsouzené za výrobu mastí z konopí pro vlastní potřebu, která dostala podmíněný trest. Nejvyšší soud ji nakonec osvobodil. Konopí pro léčebné účely je v ČR povolené na lékařský předpis, podle Vobořila by i v oblasti například takových mastí měla být legislativa mírnější. V současné době hrozí za drogové trestné činy sazby od dvou až do 18 let, záleží na rozsahu, ale také třeba činnosti v organizované skupině.