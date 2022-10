Vobořil: Stát by ročně mohl díky danění návykových látek získat až 15 mld Kč

Stát by mohl získat až 15 miliard korun ročně díky novému zdanění návykových látek a efektivnějšímu výběru. Do prevence a léčby závislostí by pak měla místo dosavadních asi 300 milionů korun plynout miliarda. Opatření a jejich financování by mohla mít na starosti nová adiktologická agentura. Počítá s tím připravovaný plán boje proti závislostem na příští tři roky. Záměry dnes na tiskové konferenci představil národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.

Podle chystaného plánu nyní stát na spotřebních daních z tabákových výrobků ročně vybere asi 60 miliard Kč, u alkoholu je to asi 13 miliard Kč. Na dani z hazardu přiteče do státního rozpočtu 5,1 miliardy Kč a do obecních rozpočtů asi 4,9 miliardy Kč, uvádí navrhovaný plán. Kvůli zdravotním i jiným dopadům závislostí a předčasným úmrtím pak společnost ztrácí zhruba 150 až 180 miliard korun ročně.

Navrhovaný materiál počítá také se zavedením přísně regulovaného trhu s konopím. Mohlo by to přinést až čtyři miliardy korun z prodeje konopných produktů a z licencí. "Chceme zavést legální trh s konopím. To, že máme nějakou část návykových látek v režimu prohibice, je velký sociální experiment, který je nefunkční," řekl národní protidrogový koordinátor. O postupu jedná i s kolegy z dalších států.