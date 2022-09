Vodáci v Česku nejspíš budou smět na vybraných úsecích splouvat řeky až s půl promile alkoholu v krvi, a to bez rizika pokuty. Schválili to poslanci. Tolerance určitého množství alkoholu, které odpovídá zhruba sklenici vína nebo dvěma pivům, by se týkala jen malých bezmotorových plavidel. A navíc jen v úsecích, kde není velký provoz. Návrh musí posoudit ještě Senát.