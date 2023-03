Vodákům za plavbu pod mírným vlivem alkoholu nehrozí pokuta, novela je účinná

Vodáci za plavbu pod mírným vlivem alkoholu nebudou pokutováni, změnu zavádí novela zákona o vnitrozemské plavbě, která dneškem nabývá účinnosti. Zrušení pokuty nezbavuje vodáky odpovědnosti za případné škody a za jejich jednání. Novela také zavádí do zákona pravidla nových evropských směrnic nebo zřizuje nové lodní kvalifikace.

Novela počítá s tolerancí půl promile alkoholu pro vůdce malých bezmotorových plavidel pro vymezené úseky vodních cest, kde nehrozí velký provoz. To odpovídá přibližně dvěma decilitrům vína nebo dvěma desetistupňovým pivům. Kritici novely si stěžovali na to, že zrušení nulové tolerance k alkoholu u vodáků může vést do budoucna k podobnému opatření i na suchozemských cestách.