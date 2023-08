Vojenské lesy a statky otevřely v centru CHKO Brdy Dům přírody

V srdci Brd, dva kilometry od Strašic na Rokycansku, se v areálu romantického loveckého zámečku Tři Trubky otevřel Dům přírody Brd. Informační, vzdělávací a zábavní centrum je novou vstupní branou do Chráněné krajinné oblasti Brdy (CHKO), která byla veřejnosti zpřístupněna v roce 2016. Veřejnosti se otevře ve středu, od neděle se tam lze také ubytovat. ČTK to řekl Jan Sotona, mluvčí Vojenských lesů a statků ČR (VLS), které památkově chráněný areál vlastní a financovaly rekonstrukci za 81 milionů Kč, z čehož 69 milionů tvořila dotace Státního fondu životního prostředí. Dům přírody bude provozovat obec Strašice. Expozice v opravených bývalých hospodářských objektech přiléhajících k zámečku ukazuje vývoj unikátní přírody Brd, nejzajímavější turistické cíle i armádní historii bývalého vojenského prostoru, který tam byl od roku 1928. Součástí je venkovní interaktivní areál pro malé i velké. Opravená je také hájovna, kde budou VLS od neděle nabízet 11 lůžek v šesti pokojích. Je to první komerční ubytovací kapacita uvnitř CHKO. Vlastní zámeček je zatím opravený jen zvenčí.