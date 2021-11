Vojtěch: Bude možné se prokazovat jen PCR testem

Kabinet v demisi po souhlasu AntiCovid týmu přijme opatření, podle kterého se nadále nebudou uznávat antigenní testy a samotesty na covid-19, ale pouze nejspolehlivější PCR testy. Na twitteru to uvedl ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO). Stanovisko týmu koalice Spolu k opatřením, které si nynější vláda vyžádala s ohledem na blížící se výměnu vlády, však Vojtěcha zklamalo. V doporučení podle něj nejsou nové konkrétní kroky. Stanovisko budoucí vládní koalice zjišťujeme.

Možné změny v opatřeních probírala v pátek vláda v demisi, následně o nich Vojtěch jednal se zástupci budoucí vládní koalice, kterou tvoří Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti se Starosty a nezávislými (STAN). AntiCovid tým odpoledne uvedl, že se shodl na návrzích, které ještě předložil k posouzení Národnímu institutu pro zvládnutí pandemie. Vznik institutu inicioval budoucí kabinet, je v něm 28 odborníků z různých oborů.

Návrhy předložil AntiCovid tým Vojtěchovi, který uvedl, že ho obsah stanoviska zklamal. "Říkají hlavně to, co dělat nemáme. V doporučení, co naopak dělat máme, nevidím žádné nové, konkrétní kroky, které bychom aktuálně už nedělali," uvedl Vojtěch.