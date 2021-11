Vojtěch: Očkování by mohlo být povinné i ve Vězeňské službě, pro učitele ne

Očkování proti covidu-19 by mohlo být povinné i ve Vězeňské službě a zpravodajských službách, pro učitele ne, řekl dnes ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (za ANO) v diskusním pořadu České televize. Vyhláška by mohla být připravená 15. prosince. Ministr podpořil zkrácení platnosti covidových certifikátů pro plně očkované na devět měsíců, jak to doporučila Evropská komise. Lidé by pak museli na přeočkování.

Vojtěch uvedl, že vyhlášku o povinném očkování předloží na vládní radě pro zdravotní rizika a ve vládě v pondělí a po zkráceném připomínkovém řízení by mohla platit od 15. prosince. Skupiny lidí, kterých by se týkala, by musely být naočkované do začátku února. Povinnost by podle návrhu vyhlášky platila pro lidi nad 60 let, pracovníky ve zdravotnictví a sociálních službách, policisty, vojáky a hasiče.

Pravděpodobný budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) zopakoval, že nová vládní koalice v povinném očkování vybraných skupin nevidí řešení. Možné ale je u skupin, třeba lékařů, kde ho budou chtít profesní organizace. S Válkem se Vojtěch shoduje v tom, že je do očkování potřeba více zapojit praktické lékaře.