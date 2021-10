Vojtěch: Případné povinné očkování proti covidu musí posoudit nová Sněmovna

O případném zavedení povinného očkování proti covidu-19 musí podle končícího ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) rozhodnout příští Sněmovna. Vyžadovalo by to široký společenský konsenzus, řekl novinářům. Vyžadování bezinfekčnosti pro vstup na pracoviště, o kterém diskutoval v pondělí Ústřední krizový štáb, by podle Vojtěchovat názoru vyžadovalo změnu zákoníku práce.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) v pondělí po jednání Ústředního krizového štábu hovořil o možnosti, že by lidé stejně jako v Itálii nesměli na pracoviště bez negativního testu, potvrzení o prodělané nákaze nebo o očkování. Na twitteru napsal, že s návrhem přišla na pondělní jednání hlavní hygienička Pavla Svrčinová. Vojtěch dnes novinářům řekl, že návrh poprvé zazněl od Hamáčka, a to na jednání vlády minulou středu. V pondělí po jednání vlády se proti návrhu vyslovil premiér Andrej Babiš (ANO), už teď je podle něj obtížné v některých oborech sehnat zaměstnance.