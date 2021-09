Vojtěch: Testy na covid ve školách teď pokračovat nebudou, možná na podzim

Výsledky testování na covid-19 ve školách na začátku září ukázaly, že záchyty případů nákazy koronavirem nerostou, naopak někde klesaly. Ministerstvo zdravotnictví proto zatím nebude v plošném testování ve školách pokračovat. Uvažuje ale o tom, že by se na podzim ve školách screeningové testování na covid-19 zopakovalo. Šlo by zřejmě o dva termíny, zatím to ale není zcela jasné. Na tiskové konferenci to dnes řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Za tři kola testování ve školách bylo potvrzeno 438 pozitivních případů, 290 na základních školách (ZŠ) a 148 na středních školách (SŠ). Celkově bylo provedeno téměř 3,2 milionu testů. Incidence, tedy počet pozitivních na 100.000 testů, je 13,8, na ZŠ 11,8 a na SŠ 20,6. Počet potvrzených případů ve školách podle Vojtěcha odpovídá trendu šíření nákazy v celé populaci. Záchyt podle něj není dramatický.