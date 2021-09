Vojtěch: Zrušit nošení roušek bude možné při proočkovanosti 75 procent lidí

Zrušit nošení roušek a další opatření pro hromadné akce bude možné, až se naočkuje proti covidu-19 asi 75 procent populace, řekl dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Odhaduje, že by se toho mohlo dosáhnout do konce podzimu. V Otázkách Václava Moravce v České televizi řekl, že nyní má dokončené očkování proti koronaviru v celé zemi asi 54 procent lidí. Podle prezidenta České lékařské komory se dosáhne kolektivní imunity, až očkovanost dosáhne 85 až 90 procent.

S dosažením kolektivní imunity počítalo ministerstvo zdravotnictví původně do konce srpna. Původní cíl byl 70 procent očkovaných, kvůli nakažlivější mutaci delta (původně indické) se ale podle ministra navýšil na 75 procent. "Já myslím, že to je reálné během podzimu," řekl. Podle něj jde o to, aby se lidi podařilo o nutnosti očkování přesvědčit. O povinném očkování se nyní neuvažuje, dodal ministr.