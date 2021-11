Vojtěch: Zvažuje se úprava opatření pro hromadné akce, možná budou jen PCR testy

Ministerstvo zdravotnictví podle ministra Adama Vojtěcha (za ANO) zvažuje úpravy protiepidemických opatření pro hromadné akce. Z testů pro prokázání bezinfekčnosti by se například na takových akcích pro velký počet osob mohly uznávat jen PCR testy, nikoliv testy antigenní. Řekl to na dotaz ČTK. Návrhy projedná ve čtvrtek vládní centrální řídící tým složený ze zástupců ministerstva a armády pod vedením hlavní hygieničky.

"Je to hodně o individuální odpovědnosti. Teď už to není o tom vršit nějaká další opatření, pokud je lidé nebudou dodržovat," dodal. Současná opatření zatím epidemii nebrzdí, v úterý do statistik přibylo přes 9900 nově pozitivních. Podle odborníků budou počty růst ještě nejméně dva nebo tři týdny.

Zásadní pro zvládnutí epidemie je podle Vojtěcha očkování. Dokončenou vakcinaci má v ČR 68,8 procenta dospělých, zájem v posledních týdnech roste.