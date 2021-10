Volby českých poslanců v zahraničí začaly na americkém kontinentu

Volby českých poslanců začaly kvůli časovému posunu ve čtvrtek na americkém kontinentu. Jako první dostali možnost volit Češi na zastupitelských úřadech v Brazílii a Argentině, a to od 19:00 SELČ. Prvních 12 voličů dorazilo nedlouho po otevření volební místnosti na konzulát v brazilském Sao Paulu, kde volební komise očekává účast několika desítek lidí. "Volby jsou pro nás malý svátek, pro nás a krajany, se kterými tu v Sao Paulu a okolí udržujeme blízké vztahy," sdělil ČTK František Fleišman, zástupce generálního konzula v Sao Paulu a předseda tamní volební komise. Fleišman ale zároveň podotkl, že Brazílie je rozlehlá a ne všichni Češi si mohou dovolit kvůli volbám na zastupitelské úřady přicestovat. Volební místnost se otevřela také v hlavním brazilském městě Brasília, kde se ale odhaduje spíše skromná účast.O hodinu později se začalo volit na Kubě a na východním pobřeží Spojených států a Kanady. Ve zbytku světa se bude hlasovat stejně jako v Česku. Celkem bude otevřeno podle ministerstva zahraničí 111 volebních míst, většinou na velvyslanectvích a konzulátech. Hlasovat bude moci mimo jiné na 120 českých vojáků, kteří působí v rámci mezinárodních misí v Mali. Češi v cizině si vybírají z kandidátů, kteří se do voleb přihlásili v Ústeckém kraji. Stejně jako před čtyřmi lety ovšem budou moci zasáhnout do duelu mezi premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem a předsedou Pirátů Ivanem Bartošem.

V roce 2017 u voličů v zahraničí, kteří tehdy vybírali ze středočeských kandidátů, vyhrála TOP 09 před Piráty a ODS, ANO skončilo čtvrté. K volbám v cizině bylo tehdy zapsáno zhruba 15.000 voličů, hlasovat přišlo 10.527 z nich, tedy 70 procent.