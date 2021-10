Volby českých poslanců v zahraničí začnou na americkém kontinentu

Volby českých poslanců začnou kvůli časovému posunu dnes na americkém kontinentu. Jako první budou mít možnost volit Češi na zastupitelských úřadech v Brazílii a Argentině, a to od 19:00 SELČ. O hodinu později se začne volit na Kubě a na východním pobřeží Spojených států a Kanady. Volební místnosti v Americe budou otevřeny dnes od 14:00 do 21:00 místního času a ve stejném časovém rozmezí ještě v pátek 8. října. Ve zbytku světa se bude hlasovat stejně jako v Česku. Celkem bude otevřeno podle ministerstva zahraničí 111 volebních míst, většinou na českých velvyslanectvích a konzulátech. Hlasovat bude moci mimo jiné na 120 českých vojáků, kteří působí v rámci mezinárodních misí v Mali. Češi v cizině si budou vybírat z kandidátů, kteří se do voleb přihlásili v Ústeckém kraji. Stejně jako před čtyřmi lety ovšem budou moci zasáhnout do duelu mezi premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem a předsedou Pirátů Ivanem Bartošem.

V roce 2017 u voličů v zahraničí, kteří tehdy vybírali ze středočeských kandidátů, vyhrála TOP 09 před Piráty a ODS, ANO skončilo čtvrté. K volbám v cizině bylo tehdy zapsáno zhruba 15.000 voličů, hlasovat přišlo 10.527 z nich, tedy 70 procent.