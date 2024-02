Volby by podle Kantaru vyhrálo ANO s 35 procenty, ODS posílila na 15,5 pct

Sněmovní volby by na přelomu letošního ledna a února vyhrálo hnutí ANO se ziskem 35 procent hlasů. Druhé ODS by dalo hlas 15,5 procenta voličů. Vyplývá to z dnes zveřejněných výsledků průzkumu agentury Kantar pro Českou televizi. O třetí místo by svedli boj Piráti a SPD, kterým model přisuzuje shodně 9,5 procenta.

Pokud by vládní strany ODS, TOP 09 a KDU-ČSL kandidovaly stejně jako v minulých volbách v koalici Spolu, hlasovalo by pro ně 22,5 procenta voličů. ANO by v tom případě dostalo 35,5 procenta hlasů. Do Sněmovny by se dostali také Starostové se ziskem 6,5 procenta. Na pětiprocentní hranici balancuje TOP 09. Do průzkumu agentury Kantar se mezi 15. lednem a 2. únorem zapojilo 1013 respondentů.