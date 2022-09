Volby skončily, začalo sčítání. Účast se odhaduje mezi 30 a 40 procenty

Voliči po celém Česku rozhodovali o tom, kdo bude v příštích letech určovat chod jejich měst či obcí. Komunální volby se letos konaly v celkem 6243 obcích. Ve 27 obvodech lidé také v prvním kole vybírali budoucí senátory. Celkové výsledky senátních voleb by mohly být známy do sobotního večera, komunálních pravděpodobně v neděli nad ránem.

Podle předběžných informací se účast ve volbách do obecních zastupitelstev nejčastěji pohybovala mezi 30 a 40 procenty. Mezi obcemi byly ale velké rozdíly. Někde byl podle volebních komisí zájem překvapivě nízký, jinde naopak vyšší než obvykle.

Například v Brně dnes k 10.00 přišlo podle mluvčího magistrátu Filipa Poňuchálka ke komunálním volbám 37,27 procenta voličů. Nejvyšší účast v kraji byla v obci Osiky na Brněnsku, kde volilo 69,2 procenta. V Ústeckém kraji do dnešního poledne odvolilo zhruba 40 procent občanů. Účast kolem 30 až 40 procent u komunálních voleb byla v Pardubickém kraji.

V jižních Čechách se volební účast kolem 11.00 pohybovala od 25 do 40 procent. V Plzeňském kraji to bylo mezi 30 až 50 procenty. Ve středních Čechách účast k dnešním 10.00 dosahovala okolo 30 procent. Podobné to bylo v kraji Olomouckém. Volební účast v Karlovarském kraji se kolem 11.00 pohybovala mezi 40 až 50 procenty.

Své zástupce nevolili lidé v 11 obcích, kde se nepodařilo úspěšně sestavit kandidátky. Dodatečné volby by se tady mohly konat v lednu. Do té doby budou obce řídit s omezenými kompetencemi správci ustavení ministerstvem vnitra.

Bez závažných incidentů

Volby se obešly bez závažných incidentů. „Rozhodně bych nenazval, že bychom řešili nějaké závažné problémy. Volby jsou velká akce, podílí se na ní obrovské množství lidí. Takže nějaké drobné incidenty jsme zaznamenali. Někteří spoluobčané mají třeba potřebu vyjádřit svůj názor nějakou exhibicí,“ řekl Českému rozhlasu Tomáš Jírovec, ředitel odboru voleb Ministerstva vnitra. Jako příklad uvedl posprejování v obecního úřadu v obci Podůlšany v Pardubickém kraji.

Na několika místech v Ústeckém kraji policie řeší podezření na kupčení s hlasy. Jak zjistil Český rozhlas, jedna z žen v Teplicích policistům přiznala, že dostala od majitele domu vyplněný lístek a příslib finanční odměny. Mluvčí ústeckých policistů Daniel Vítek řekl, se zabývají také podněty na možné umělé navyšování voličů.

Také v Brně se policie zabývala oznámením, že by mohl někdo manipulovat s hlasovacími lístky v několika okrscích. Policie vyrozuměla člověka zodpovědného za organizaci voleb v Brně, který vyzval předsedy komisí, aby přijali vlastní opatření, uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.