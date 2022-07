Volejbalisté porazili Tunisko 3:1 a na Challenger Cupu jsou v semifinále

Čeští volejbalisté porazili Tunisko 3:1 a na Challenger Cupu v Soulu postoupili do semifinále. V sobotu se utkají s Kubou. Pokud by svěřenci trenéra Jiřího Nováka osmičlenný turnaj v jihokorejské metropoli vyhráli, zajistili by si účast v příštím ročníku elitní Ligy národů. Kvalifikaci o Ligu národů hrály i české volejbalistky, ve čtvrtek ale v chorvatském Zadaru podlehly Belgii 0:3 a v turnaji skončily. České celky se dosud mezi nejlepších 16 družstev světa neprobojovaly.