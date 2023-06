Vondrák: Je smutné, že 30 let po revoluci nemůže člověk říct svůj názor

Bývalý moravskoslezský hejtman Ivo Vondrák (dříve ANO) považuje za smutné, že více než 30 let po sametové revoluci nemůže člověk říct svůj názor. Hejtman to dnes řekl novinářům poté, co rezignoval na svou funkci. V lednu spolu s tehdejším ostravským primátorem Tomášem Macurou (tehdy ANO) podpořil v prezidentské volbě Petra Pavla proti svému stranickému šéfovi Andreji Babišovi. Oba regionální politici nakonec skončili ve svých funkcí. Macuru zastupitelé odvolali, hejtman rezignoval na začátku dnešního zastupitelstva, které se podle informací ČTK mělo zabývat návrhem na jeho odvolání.

Podpory Pavla ale Vondrák podle svého vyjádření nikdy nelitoval. "Udělal bych to znovu, a to z toho důvodu, že jsem cítil za povinnost říct, že prostě takový člověk (Andrej Babiš) nemůže být na Hradě, takový člověk nemůže být prezidentem. Prezidentem musí být někdo, kdo skutečně má tu noblesu a má pozici někoho, kdo si stojí za svým názorem a nemění ho tak, jak je potřeba," uvedl Vondrák. Znovu připomněl, že od počátku poukazoval na to, že jde o jeho osobní názor, nikoli názor hnutí.

Moravskoslezským hejtmanem dnes zastupitelé zvolili náměstka pro regionální rozvoj a turistický ruch Jana Krkošku (ANO).