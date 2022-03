VS OSN přijalo rezoluci, která viní Rusko z humanitární krize na Ukrajině

Valné shromáždění OSN dnes převážnou většinou přijalo rezoluci, jež viní Rusko z humanitární krize na Ukrajině. Vyzývá také k okamžitému příměří a k ochraně milionů civilistů a jejich domovů, škol a nemocnic, které jsou pro jejich přežití nezbytné.

Je to již podruhé, co 193členné Valné shromáždění v drtivé většině izolovalo Rusko kvůli tomu, co Moskva nazývá "speciální vojenskou operací", která má za cíl zničit ukrajinskou vojenskou infrastrukturu. Generální tajemník OSN António Guterres odsoudil ruskou "absurdní válku", která připravila o život tisíce lidí a z milionů dalších udělala uprchlíky.

Ve prospěch rezoluce předložené Ukrajinou a jejími spojenci hlasovalo 140 zemí. Pět zemí - Rusko, Bělorusko, Severní Korea, Sýrie a Eritrea - bylo proti. Osmatřicet států, včetně Číny, se zdrželo hlasování.