VŠ v Česku podpořily ve studiu asi 4000 ukrajinských uprchlíků

Vysoké školy podpořily v minulém semestru ve studiu asi 4000 ukrajinských uprchlíků. Novinářům to řekl ministr školství Vladimír Balaš (STAN). Podpora podle něj šla na studium i jazykovou přípravu. Ministerstvo na ni v březnu vyčlenilo 150 milionů korun. Úřad podle Balaše počítá s tím, že bude potřeba zajistit ještě další peníze. Hledat je chce v českém státním rozpočtu, na evropské úrovni i u dalších mezinárodních organizací. Předseda České konference rektorů Martin Bareš v červnu uvedl, že ministerstvo by mělo vyjasnit, jak bude podpora studentů z Ukrajiny pokračovat v delším časovém horizontu. Do té doby podle Bareše školy vyčerpaly asi polovinu ze 150 milionů korun, které jim ministerstvo dalo. Zbytek ještě měly k dispozici, po jeho vyčerpání by ale podle něj dlouhodobou podporu uprchlíků samy hradit nezvládly. Podle Balaše vychází ministerstvo školství z toho, že vzdělávání na vysokých školách je v Česku i pro cizince bezplatné, pokud je v češtině. "Chápeme, že kapacity vysokých škol jsou omezené a bude to vyžadovat i další prostředky," uvedl. "Je to oblast, která je v jednání, hledáme prostředky nejen v českém státním rozpočtu, ale i na úrovni EU nebo i u dalších organizací, jako je třeba UNICEF," řekl.