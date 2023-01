Všechny povinné informace o svých dárcích zveřejnili jen čtyři kandidáti na prezidenta

Jen čtyři kandidáti na prezidenta zveřejnili všechny povinné informace o svých dárcích. Jde o Andreje Babiše (ANO), Pavla Fischera, Marka Hilšera a Danuši Nerudovou. Jen část povinných údajů zveřejnili Petr Pavel, Jaroslav Bašta z SPD a Karel Diviš. Tomáš Zima údaje nezveřejnil vůbec. Českému rozhlasu to řekl předseda Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran František Sivera. Podle něj za to kandidátům hrozí pokuta až 300 tisíc korun. O dárcích a podporovatelích své kampaně měli informovat do úterní půlnoci. Údaje se měly objevit na webech, které kandidáti úřadu již dříve zaslali. Údaje vůbec nezveřejnil ani Josef Středula, který v neděli z volby odstoupil. Povinnost se na něj ale podle úřadu i tak vztahuje.