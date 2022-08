Vstup do NP České Švýcarsko zůstane omezený do konce září

Do konce září bude platit omezení vstupu do Národního parku České Švýcarsko, zavedené kvůli rozsáhlému lesnímu požáru na konci července. Stále totiž existují místa, která musí kontrolovat hasiči. Ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) to řekla České televizi. Mluvčí ministerstva Beata Berníková na dotaz ČTK uvedla, že do míst, kde nehořelo, budou moci lidé chodit bez omezení. Požár, který postupně zasáhl přes 1000 hektarů, se v parku rozhořel 24. července. Hasiči ho uhasili po 20 dnech. Vstup do lesa na vybraném území národního parku platí od konce července. Skončit měl na konci srpna, ministerstvo se ho ale nyní rozhodlo prodloužit o měsíc. Podle Berníkové budou moci lidé od září vstupovat bez omezení do míst, která nebyla požárem zasažena. "Tam, kde hořelo, jsou stále místa, kam se nebude moci vůbec, a někde jsou místa, kam se bude moci jen po značených turistických trasách," uvedla mluvčí.