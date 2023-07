Výborný: Česko i Slovensko jsou připraveny vyhradit tranzitní koridory pro ukrajinské obilí

Rusko si pozastavením obilných dohod, které od loňského roku umožňovaly vývoz ukrajinských zemědělských produktů z černomořských přístavů, vzalo země třetího světa jako rukojmí, prohlásil český ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Vyjádřil se tak po jednání se svým slovenským protějškem Jozefem Bírešem v Horní Lidči na Vsetínsku. Postup Ruska vnímá ministr jako další akt agrese vůči Ukrajině. "Je to krok, který může mít zcela dramatický dopad na země třetího světa, které v tuto chvíli budou ohroženy kvůli tomu, že dodávky obilí z Ukrajiny budou fakticky od zítřka (úterý) zastaveny. Možnostmi vývozu obilí z Ukrajiny by se podle něj měli za týden zabývat ministři evropských zemí. Ministři Česka i Slovenska to podle Výborného budou prosazovat. Česko i Slovensko jsou podle Výborného připraveny vyhradit tranzitní koridory pro ukrajinské obilí. Z evropských přístavů by se pak obilí mělo přepravovat do rozvojových zemí. "Musíme zajistit to, aby se obilí dostalo do evropských přístavů a následně do třetího světa," uvedl Výborný.