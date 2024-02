Výborný dnes bude se zástupci zemědělských svazů jednat o podpoře sektoru

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) bude dnes večer se zástupci Agrární komory a Zemědělského svazu jednat o návrzích na podporu zemědělství. Kromě zrušení danění zemědělských dotací a slevy na sociální pojištění k nim patří také větší podpora životní pohody zvířat nebo zaměstnanosti na venkově. Právě podle výsledku dnešního jednání Agrární komora a Zemědělský svaz rozhodnou o tom, zda v Česku svolají protesty farmářů proti národní politice.

Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob už dříve uvedl, že k návrhům v zemědělství, které by znamenaly propad státního rozpočtu, bude jeho strana zdrženlivá. Zrušení danění zemědělských dotací by pak podle ministra pro místní rozvoj a předsedy Pirátů Ivan Bartoše v konečném důsledku nahrálo spíše velkým podnikům, které ve snaze dosáhnout na vyšší podporu skupují malé a střední podniky, řekl.

Radim Fiala z opoziční SPD už dříve uvedl, že by návrhy Výborného jeho strana v případné sněmovní debatě podpořila. Soubor by podle něj SPD doplnilo o další opatření, a to například o zákaz dovozu obilí z Ukrajiny. Obecně podle Fialy zemědělcům pomůže celkové omezení dotací v unijních zemích.