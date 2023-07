Výborný: Je třeba zajistit, aby se obilí dostalo do evropských přístavů a následně do třetího světa

Rusko si pozastavením obilných dohod, které od loňského roku umožňovaly vývoz ukrajinských zemědělských produktů z černomořských přístavů, vzalo země třetího světa jako rukojmí, prohlásil český ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Vyjádřil se tak po jednání se svým slovenským protějškem Jozefem Bírešem v Horní Lidči na Vsetínsku. Postup Ruska vnímá ministr jako další akt agrese vůči Ukrajině. "Je to krok, který může mít zcela dramatický dopad na země třetího světa, které v tuto chvíli budou ohroženy kvůli tomu, že dodávky obilí z Ukrajiny budou fakticky od zítřka (úterý) zastaveny. Možnostmi vývozu obilí z Ukrajiny by se podle něj měli za týden zabývat ministři evropských zemí. Ministři Česka i Slovenska to podle Výborného budou prosazovat. Česko i Slovensko jsou podle Výborného připraveny vyhradit tranzitní koridory pro ukrajinské obilí. Z evropských přístavů by se pak obilí mělo přepravovat do rozvojových zemí. "Musíme zajistit to, aby se obilí dostalo do evropských přístavů a následně do třetího světa," uvedl Výborný. Za důležité to považuje i ve vztahu ke konkurenceschopnosti evropských zemědělců včetně českých, kteří podle něj třetinu obilí vyvážejí do zahraničí. "Jakékoliv přehlcení evropského trhu bude mít negativní dopad na jeho cenu, což my nechceme dopustit," řekl ministr.