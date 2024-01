Výborný: Jsou výrazné propady v podpoře středních zemědělských podniků

U středně velkých zemědělských podniků se změnou nastavení dotací výrazně sníží dotační podpora. Novinářům to dnes řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Je přesvědčený o tom, že by se mělo přistoupil k úpravám nastavení dotací, aby středně velké podniky nebyly tolik znevýhodněné. V minulém roce začalo nové dotační období Společné zemědělské politiky EU a větší část dotací se přesunula k menším farmářům.

Podpora menších farmářů je součástí vládního programu. "Vidíme, že jsme napravili podmínky pro malé zemědělce, kteří neměli spravedlivé postavení, ale současně jsme způsobili to, že poměrně markantní dopad není ani tak na ty největší podniky, ale na ty střední," řekl Výborný. Jde podle něj o propad ve výši milionů korun ročně.

Výborný poukázal na to, že středně velké podniky jsou důležité pro živočišnou výrobu, a i proto by se mělo přistoupit k opatřením, která by propad dotací zmírnily. Řekl, že bude otázkou, zda se podaří nalézt shodu s nevládními organizacemi, jako je Agrární komora nebo Asociace soukromého zemědělství. Diskutovat by se o tom mělo i na úrovni vládní koalice.