Výborný zvažuji osvobodit zemědělce od daní z dotací, návrh schvaluje i hnutí ANO

Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) zvažuje, že by se v rámci českého zemědělství zrušilo danění dotací. Daň totiž v celé EU uplatňuje jen Česko a Slovensko. Tento návrh by podle místopředsedy hnutí ANO Karla Havlíčka podpořila i opozice. Výborný a Havlíček se shodli, že v současnosti se s problémy potýkají především středně velké zemědělské firmy. Podle ministra je potřeba zemědělce podpořit. O konkrétní podobě jedná se zemědělskými organizacemi. Kromě zrušení daní by se mohlo jednat i o podporu v nezaměstnanosti nebo podporu z evropských fondů.

V pondělí se část nespokojených zemědělců chystá zablokovat pražskou magistrálu na protest proti zemědělské politice vlády a Evropské unie. Velké nevládní zemědělské instituce se od protestu distancovaly. Podle ministra Výborného se jedná o skupinu lidí, co nikdy ani na poli nebyli a jen využívají legitimních zemědělců k prosazení svých názorů. Ve čtvrtek se následně uskuteční společné evropské protesty proti politice EU, kdy farmáři vyjedou ve svých traktorech na hranice. Agrární komora a další instituce se do akce taktéž zapojí.