Výdaje do internetové reklamy loni v Česku stouply na téměř 60 miliard korun

Investice do internetové reklamy loni dosáhly rekordních téměř 60 miliard korun. Informovalo o tom Sdružení pro internetový rozvoj s tím, že to je meziročně o 5 procent víc. Největší část výdajů připadla na display reklamu, vyrostla o šest procent na 42,2 miliardy korun. Patří do ní například bannery na webech nebo sociálních sítích. Druhou nejpoužívanější formou je reklama ve vyhledávání, do které inzerenti investovali přes 16 miliard korun, což je meziroční nárůst o 3 procenta.