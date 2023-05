Vydavatelé: Zvýšení DPH povede k poklesu trhu novin o 15 až 20 procent

Velké vydavatelské domy předpokládají, že zvýšení DPH z deseti na 21 procent pro noviny urychlí propad trhu denního tisku z loňských deseti procent na letošních 15 až 20 procent. Vedle chystaného zvýšení daně totiž noviny zdražují i kvůli rostoucím nákladům na papír, tiskárnu a distribuci. Někteří vydavatelé proto reálně zvažují, že vydávání tištěných novin s denní periodicitou zastaví. Bude to mít dominový efekt, protože to ještě více zvýší náklady na distribuci zbývajících titulů. Vyplývá to z jejich vyjádření pro ČTK.

"Průměrné roční předplatné již nyní stojí téměř 7000 Kč a každé zdražení výtisku novin o jednu korunu znamená zdražení o více než 300 Kč ročně. Navýšení ceny distribuce a DPH znamená navýšení minimálně o sedm Kč, což v celoročním vyjádření může být i více než 2000 Kč. Noviny jsou často jediným zdrojem informací zejména pro starší generaci a tato cílová skupina bohužel roční navýšení o jeden až dva tisíce korun prostě není schopna v dnešní době absorbovat," podotkl generální ředitel vydavatelství Vltava Labe Media Vít Nantl.

Dopady zvýšení DPH budou podle předsedy Syndikátu novinářů Adama Černého o to horší, že následuje po zrušení pozice vládního zmocněnce pro oblast médií, k jehož úkolům mezi jiným patřilo připravit plán boje s dezinformacemi a plán podpory médií, která jsou v Česku v posledních letech pod velkým ekonomickým tlakem, protože příjmy z inzerce se výrazně přesunuly na internet, kde většina výnosů plynula velkým technologickým platformám těžícím ze spojení odkazů na jednotlivá média, aniž jim za vytěžování obsahu platila.