Vyhláška o povinném očkování pro vybrané skupiny vyšla ve sbírce zákonů

Ve sbírce zákonů vyšla vyhláška o povinném očkování proti covidu-19. To se bude podle ministerstva zdravotnictví týkat lidí starších 60-ti let a vybraných profesí. Mezi ty patří třeba zdravotníci, pracovníci v sociálních službách, hasiči, policisti nebo vojáci. Povinná pro ně vakcína bude od 1. března. Resort zdravotnictví v nové vládě ale nejspíš povinnost očkování u lidí nad 60 let zruší. O víkendu to ve vysílání České televize řekl kandidát na ministra práce a sociálních věcí Marian Jurečka z KDU-ČSL. Jestli se budou očkovat jednotlivé skupiny by podle něj záleželo na rozhodnutí profesních organizací.