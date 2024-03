Výjezdní zasedání vlády v Jablonci nad Nisou bude provázet demonstrace zemědělců

Vláda se dnes chystá na výjezdní zasedání do Libereckého kraje. Tématy jednání budou investice do dopravy a dotační programy v Libereckém a Královéhradeckém kraji, přeshraniční spolupráce nebo stav afrického moru prasat. Podle pozvánky na výjezdní jednání, kterou zveřejnil úřad vlády, chce ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) projednat i jedno z opatření k podpoře zemědělců. Do města se sjedou farmáři z kraje, aby demonstrovali svou nespokojenost se situací v odvětví. Podle předsedy Regionální agrární rady Libereckého kraje Roberta Erlebacha bude demonstrace zemědělců spojená s protestní jízdou traktorů a protestující chtějí Výbornému a Fialovi předat společné memorandum českých, polských a německých farmářů, které podepsali o víkendu. Žádají kromě jiného revizi společné zemědělské politiky Evropské unie, odmítnutí současné podoby zelené politiky nebo zastavení bezcelního dovozu produktů ze zemí mimo Evropskou unii, které nesplňují unijní normy pro výrobu a kvalitu.