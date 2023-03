Vykázání kvůli násilí by se mohlo podle návrhu prodloužit z 10 na 14 dnů

Vykázání z domova kvůli domácímu násilí by se mohlo prodloužit z nynějších deseti na 14 dnů. K domácímu násilí by se mělo přihlížet také při rozvodu při svěřování dětí do péče i při vypořádání jmění manželů. Počítá s tím chystaný zákon proti domácímu násilí. ČTK to sdělila vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková. Připravovanou normu by ve spolupráci s ní měl kabinetu předložit premiér Petr Fiala (ODS). Podle vládního legislativního plánu by zákon měl začít platit v lednu příštího roku.

Vykázání se v Česku na ochranu ohrožených zavedlo od ledna 2007. Do konce loňského roku policie využila toto opatření podle statistik celkem v 18.688 případech, za první dva letošní měsíce pak v dalších 221. Podle průzkumů zažila v Česku domácí násilí každá třetí žena a každý desátý muž.

Nový zákon bude zahrnovat řadu novel. Zákaz nařídit povinnou mediaci by měl platit pro rozváděné partnery v případě, že mezi nimi bylo domácí násilí. Novela přestupkového zákona má oběti zajistit právo na doprovod důvěrníka a na zabránění kontaktu s pachatelem při přestupkovém řízení. Novela o policii prodlouží vykázání. Do občanského zákoníku by se měla dostat definice domácího násilí.