Výkonný výbor fotbalové asociace bude v úterý řešit pozici reprezentačního trenéra Šilhavého

Čeští fotbalisté v kvalifikaci mistrovství Evropy porazili Faerské Ostrovy 1:0. V tabulce své skupiny se posunuli na druhé místo o bod před Polsko. V listopadových duelech tak bez ohledu na ostatní výsledky stačí českému národnímu týmu k postupu na šampionát závěrečná domácí výhra. U toho už ale nemusí být trenér Jaroslav Šilhavý. Jeho pozici totiž bude v úterý řešit Výkonný výbor fotbalové asociace. FAČR o tom informovala v tiskové zprávě. Výkonný výbor v průběhu kvalifikace opakovaně vyjádřil Šilhavému důvěru. Trenér se dostal pod tlak po zářijové domácí remíze s Albánií a následně čtvrteční porážce na hřišti téhož soupeře. V neděli Češi zdolali v Plzni 1:0 outsidera skupiny E Faerské ostrovy a i díky překvapivému zaváhání Polska s Moldavskem (1:1) mají blízko k jedné ze dvou postupových příček. Jednašedesátiletý Šilhavý nechtěl na tiskové konferenci po nedělní výhře svou pozici příliš řešit. „Situace není příjemná, ale nechtěl bych vůbec polemizovat a hazardovat s pozicí, kterou teď zastávám. Je to nejvíc, co v českém fotbale jde,“ uvedl trenér. „V momentě, kdy výkonný výbor rozhodne, že odcházím, tak prostě odejdu. Jestli výkonný výbor usoudí, že už prostě mužstvu nemám co dát, a rozhodne, že už nebudu pokračovat, jsem na to připraven,“ dodal.